Livepriset för KITTEE idag är 0.00001465 USD.KTE börsvärdet är 14,650.04 USD. Följ prisuppdateringar för KTE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KTE

KTE prisinformation

Vad är KTE

KTE whitepaper

KTE officiell webbplats

KTE tokenomics

KTE Prisförutsägelse

KITTEE Logotyp

KITTEE Pris (KTE)

Onoterad

1 KTE-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
KITTEE (KTE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:12:07 (UTC+8)

KITTEE Pris idag

Livepriset för KITTEE (KTE) idag är $ 0.00001465, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KTE till USD är$ 0.00001465 per KTE.

KITTEE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,650.04, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M KTE. Under de senaste 24 timmarna handlades KTE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00009814, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001408.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KTE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KITTEE (KTE) Marknadsinformation

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

Det aktuella börsvärdet för KITTEE är $ 14.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KTE är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999995.937352. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.65K.

KITTEE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00009814
$ 0.00009814$ 0.00009814

$ 0.00001408
$ 0.00001408$ 0.00001408

--

--

0.00%

0.00%

KITTEE (KTE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på KITTEE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på KITTEE till USD $ -0.0000114851.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på KITTEE till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på KITTEE till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0000114851-78.39%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för KITTEE

KITTEE (KTE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KTE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KITTEE (KTE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på KITTEE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som KITTEE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KTE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KITTEE Price Prediction.

Vad är KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Folk frågar också: Andra frågor om KITTEE

Hur mycket kommer 1 KITTEE att vara värd år 2030?
Om KITTEE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KITTEE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:12:07 (UTC+8)

KITTEE (KTE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om KITTEE

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.