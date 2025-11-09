KITTEE Pris (KTE)
Livepriset för KITTEE (KTE) idag är $ 0.00001465, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KTE till USD är$ 0.00001465 per KTE.
KITTEE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,650.04, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M KTE. Under de senaste 24 timmarna handlades KTE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00009814, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001408.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KTE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för KITTEE är $ 14.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KTE är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999995.937352. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.65K.
--
--
0.00%
0.00%
Under dagen var prisförändringen på KITTEE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på KITTEE till USD $ -0.0000114851.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på KITTEE till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på KITTEE till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ -0.0000114851
|-78.39%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på KITTEE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Overview of KITTEE (KTE)
KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.
The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.
Origins and Background
KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).
The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.
Themes and Cultural References
At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.
Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.
