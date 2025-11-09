KITTEE Pris idag

Livepriset för KITTEE (KTE) idag är $ 0.00001465, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KTE till USD är$ 0.00001465 per KTE.

KITTEE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,650.04, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M KTE. Under de senaste 24 timmarna handlades KTE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00009814, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001408.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KTE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KITTEE (KTE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

Det aktuella börsvärdet för KITTEE är $ 14.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KTE är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999995.937352. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.65K.