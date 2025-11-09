JOOCE Pris idag

Livepriset för JOOCE (JOOCE) idag är $ 0.00005572, med en förändring på 3.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JOOCE till USD är$ 0.00005572 per JOOCE.

JOOCE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 94,187, med ett cirkulerande utbud på 1.69B JOOCE. Under de senaste 24 timmarna handlades JOOCE mellan $ 0.00005515 (lägsta) och $ 0.00005802 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00008622, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002737.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JOOCE med +0.11% under den senaste timmen och -14.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

JOOCE (JOOCE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 94.19K$ 94.19K $ 94.19K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 556.79K$ 556.79K $ 556.79K Cirkulationsutbud 1.69B 1.69B 1.69B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

