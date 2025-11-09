Jambo Pris idag

Livepriset för Jambo (J) idag är $ 0.04037593, med en förändring på 4.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för J till USD är$ 0.04037593 per J.

Jambo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,511,366, med ett cirkulerande utbud på 161.01M J. Under de senaste 24 timmarna handlades J mellan $ 0.04006045 (lägsta) och $ 0.04256904 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.910484, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03542422.

I kortsiktigt resultat, rörde sig J med -0.26% under den senaste timmen och -15.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Jambo (J) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.44M$ 40.44M $ 40.44M Cirkulationsutbud 161.01M 161.01M 161.01M Totalt utbud 999,999,733.9698116 999,999,733.9698116 999,999,733.9698116

Det aktuella börsvärdet för Jambo är $ 6.51M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av J är 161.01M, med ett totalt utbud på 999999733.9698116. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 40.44M.