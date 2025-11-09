Jake Pris idag

Livepriset för Jake (JAKE) idag är $ 0.00000622, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JAKE till USD är$ 0.00000622 per JAKE.

Jake rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,211.31, med ett cirkulerande utbud på 999.33M JAKE. Under de senaste 24 timmarna handlades JAKE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00002696, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000619.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JAKE med -- under den senaste timmen och -11.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Jake (JAKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Cirkulationsutbud 999.33M 999.33M 999.33M Totalt utbud 999,331,855.112463 999,331,855.112463 999,331,855.112463

Det aktuella börsvärdet för Jake är $ 6.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JAKE är 999.33M, med ett totalt utbud på 999331855.112463. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.21K.