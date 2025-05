Vad är Izzy (IZZY)

Izzy is no ordinary dog – She’s the golden retriever owned by the creator of the biggest meme in the world and has now after long last been tokenised to take her place as the number 1 dog token on chain Izzy’s mission is to surpass her Owners biggest creation Pepe the Frog in fame and become the number 1 dog token on chain and establish her own Meme legacy while this achieved Narrative Below there are two posts. The first post is from Matt Furies Twitter with his dog in a caravan posted in 2023. The second post is a post from Matt Furie on Tumblr from 2021 showing his caravan and potential relatives where he also shows a photo of the same dog in the picture from 2023 with a name tag over it saying ‘Izzy

Izzy (IZZY) resurs Officiell webbplats