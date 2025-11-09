IPPY Pris idag

Livepriset för IPPY (IPPY) idag är $ 0.00041911, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IPPY till USD är$ 0.00041911 per IPPY.

IPPY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 415,236, med ett cirkulerande utbud på 991.65M IPPY. Under de senaste 24 timmarna handlades IPPY mellan $ 0.0004056 (lägsta) och $ 0.00044173 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00602956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010939.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IPPY med +1.25% under den senaste timmen och -32.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

IPPY (IPPY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 415.24K$ 415.24K $ 415.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 415.24K$ 415.24K $ 415.24K Cirkulationsutbud 991.65M 991.65M 991.65M Totalt utbud 991,651,192.1681569 991,651,192.1681569 991,651,192.1681569

Det aktuella börsvärdet för IPPY är $ 415.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IPPY är 991.65M, med ett totalt utbud på 991651192.1681569. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 415.24K.