Indi (INDI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Indi(INDI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 178.39K $ 178.39K $ 178.39K Totalt utbud: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Cirkulerande utbud $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 178.39K $ 178.39K $ 178.39K Högsta någonsin: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 Lägsta någonsin: $ 0.00171304 $ 0.00171304 $ 0.00171304 Aktuellt pris: $ 0.0022108 $ 0.0022108 $ 0.0022108 Indi (INDI) Information Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic's CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we've already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic's CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we've already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Officiell webbplats: https://www.indisonic.xyz/ Indi (INDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Indi (INDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet INDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många INDI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn