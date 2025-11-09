IMPULSE Pris idag

Livepriset för IMPULSE (IMPULSE) idag är --, med en förändring på 4.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IMPULSE till USD är-- per IMPULSE.

IMPULSE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 51,010, med ett cirkulerande utbud på 997.95M IMPULSE. Under de senaste 24 timmarna handlades IMPULSE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IMPULSE med -- under den senaste timmen och -22.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

IMPULSE (IMPULSE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 51.01K$ 51.01K $ 51.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 51.01K$ 51.01K $ 51.01K Cirkulationsutbud 997.95M 997.95M 997.95M Totalt utbud 997,952,659.654006 997,952,659.654006 997,952,659.654006

Det aktuella börsvärdet för IMPULSE är $ 51.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IMPULSE är 997.95M, med ett totalt utbud på 997952659.654006. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 51.01K.