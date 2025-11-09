BörsDEX+
Livepriset för Identified Flying Objects idag är 0 USD.IFO börsvärdet är 11,241.16 USD. Följ prisuppdateringar för IFO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Identified Flying Objects idag är 0 USD.IFO börsvärdet är 11,241.16 USD. Följ prisuppdateringar för IFO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om IFO

IFO prisinformation

Vad är IFO

IFO officiell webbplats

IFO tokenomics

IFO Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Identified Flying Objects Logotyp

Identified Flying Objects Pris (IFO)

Onoterad

1 IFO-till-USD pris i realtid:

--
----
-10.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Identified Flying Objects (IFO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:14:56 (UTC+8)

Identified Flying Objects Pris idag

Livepriset för Identified Flying Objects (IFO) idag är --, med en förändring på 10.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IFO till USD är-- per IFO.

Identified Flying Objects rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,241.16, med ett cirkulerande utbud på 1.00B IFO. Under de senaste 24 timmarna handlades IFO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IFO med -0.02% under den senaste timmen och +1.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Identified Flying Objects (IFO) Marknadsinformation

$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K

--
----

$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Identified Flying Objects är $ 11.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IFO är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.24K.

Identified Flying Objects Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-10.24%

+1.68%

+1.68%

Identified Flying Objects (IFO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Identified Flying Objects till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Identified Flying Objects till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Identified Flying Objects till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Identified Flying Objects till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-10.24%
30 dagar$ 0-61.68%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Identified Flying Objects

Identified Flying Objects (IFO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IFO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Identified Flying Objects (IFO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Identified Flying Objects potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Identified Flying Objects kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IFO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Identified Flying Objects Price Prediction.

Vad är Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Identified Flying Objects (IFO) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Identified Flying Objects

Hur mycket kommer 1 Identified Flying Objects att vara värd år 2030?
Om Identified Flying Objects skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Identified Flying Objects-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:14:56 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.