Hypr Pris idag

Livepriset för Hypr (HYPR) idag är $ 0.0023432, med en förändring på 12.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYPR till USD är$ 0.0023432 per HYPR.

Hypr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,780,834, med ett cirkulerande utbud på 760.00M HYPR. Under de senaste 24 timmarna handlades HYPR mellan $ 0.00199398 (lägsta) och $ 0.00244498 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00874279, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00118399.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYPR med -1.79% under den senaste timmen och +1.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hypr (HYPR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Cirkulationsutbud 760.00M 760.00M 760.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

