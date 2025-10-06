Hyperwave HLP (HWHLP) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 1.025 lägsta under 24-timmar $ 1.034 högsta under 24-timmar All Time High $ 1.045 Lägsta pris $ 0.967762 Prisförändring (1H) +0.31% Prisändring (1D) -0.16% Prisändring (7D) +0.21%

Hyperwave HLP (HWHLP) priset i realtid är $1.029. Under de senaste 24 timmarna har HWHLP handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.025 och en högsta nivå på $ 1.034, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. HWHLPs högsta pris genom tiderna är $ 1.045, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.967762.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har HWHLP förändrats med +0.31% under den senaste timmen, -0.16% under 24 timmar och +0.21% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.77M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.77M Cirkulationsutbud 11.44M Totalt utbud 11,437,715.125367

Det aktuella börsvärdet för Hyperwave HLP är $ 11.77M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HWHLP är 11.44M, med ett totalt utbud på 11437715.125367. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.77M.