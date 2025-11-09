HyperStrategy Pris idag

Livepriset för HyperStrategy (HSTR) idag är $ 0.074579, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HSTR till USD är$ 0.074579 per HSTR.

HyperStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 74,579, med ett cirkulerande utbud på 1.00M HSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades HSTR mellan $ 0.073189 (lägsta) och $ 0.076138 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.48, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.064372.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HSTR med +0.13% under den senaste timmen och -9.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HyperStrategy (HSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 74.58K$ 74.58K $ 74.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 74.58K$ 74.58K $ 74.58K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

