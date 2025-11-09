Hydrex Pris idag

Livepriset för Hydrex (HYDX) idag är $ 0.296622, med en förändring på 10.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYDX till USD är$ 0.296622 per HYDX.

Hydrex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,980,984, med ett cirkulerande utbud på 23.53M HYDX. Under de senaste 24 timmarna handlades HYDX mellan $ 0.296597 (lägsta) och $ 0.340089 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.2, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.127003.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYDX med -0.08% under den senaste timmen och -43.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hydrex (HYDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Cirkulationsutbud 23.53M 23.53M 23.53M Totalt utbud 41,571,362.09372849 41,571,362.09372849 41,571,362.09372849

