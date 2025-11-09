HERMES Pris idag

Livepriset för HERMES (HERMES) idag är $ 0.0355888, med en förändring på 10.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HERMES till USD är$ 0.0355888 per HERMES.

HERMES rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 684,421, med ett cirkulerande utbud på 19.23M HERMES. Under de senaste 24 timmarna handlades HERMES mellan $ 0.03094539 (lägsta) och $ 0.03601972 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.18065, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01960026.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HERMES med -0.25% under den senaste timmen och -15.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HERMES (HERMES) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 684.42K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 684.42K Cirkulationsutbud 19.23M Totalt utbud 19,231,371.54556538

