Hat Pris idag

Livepriset för Hat (HAT) idag är $ 0.00245879, med en förändring på 3.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAT till USD är$ 0.00245879 per HAT.

Hat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,460, med ett cirkulerande utbud på 14.42M HAT. Under de senaste 24 timmarna handlades HAT mellan $ 0.00244309 (lägsta) och $ 0.00253979 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0469251, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00192629.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAT med -0.82% under den senaste timmen och -35.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hat (HAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.46K$ 35.46K $ 35.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 152.34K$ 152.34K $ 152.34K Cirkulationsutbud 14.42M 14.42M 14.42M Totalt utbud 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Det aktuella börsvärdet för Hat är $ 35.46K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HAT är 14.42M, med ett totalt utbud på 61955726.73853378. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 152.34K.