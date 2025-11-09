BörsDEX+
Livepriset för GULL idag är 0 USD.GULL börsvärdet är 7,076.19 USD. Följ prisuppdateringar för GULL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GULL

GULL prisinformation

Vad är GULL

GULL officiell webbplats

GULL tokenomics

GULL Prisförutsägelse

GULL Logotyp

GULL Pris (GULL)

Onoterad

1 GULL-till-USD pris i realtid:

$0.00016523
$0.00016523
0.00%1D
GULL (GULL) Live Pris Diagram
GULL Pris idag

Livepriset för GULL (GULL) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GULL till USD är-- per GULL.

GULL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,076.19, med ett cirkulerande utbud på 42.83M GULL. Under de senaste 24 timmarna handlades GULL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0147066, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GULL med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GULL (GULL) Marknadsinformation

$ 7.08K
--
$ 82.62K
42.83M
500,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för GULL är $ 7.08K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GULL är 42.83M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 82.62K.

GULL Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.0147066
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

GULL (GULL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på GULL till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på GULL till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på GULL till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på GULL till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-1.63%
60 dagar$ 0-6.37%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för GULL

GULL (GULL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GULL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GULL (GULL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GULL potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som GULL kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GULL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GULL Price Prediction.

Vad är GULL (GULL)

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

GULL (GULL) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om GULL

Hur mycket kommer 1 GULL att vara värd år 2030?
Om GULL skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GULL-priser och förväntad avkastning.
