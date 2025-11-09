Grow Pris idag

Livepriset för Grow ($GROW) idag är $ 0.0000018, med en förändring på 2.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $GROW till USD är$ 0.0000018 per $GROW.

Grow rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 180,181, med ett cirkulerande utbud på 100.00B $GROW. Under de senaste 24 timmarna handlades $GROW mellan $ 0.00000179 (lägsta) och $ 0.00000191 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000996, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000155.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $GROW med -0.41% under den senaste timmen och -11.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Grow ($GROW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 180.18K$ 180.18K $ 180.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 180.18K$ 180.18K $ 180.18K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

