GRIND Pris idag

Livepriset för GRIND (GRIND) idag är --, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GRIND till USD är-- per GRIND.

GRIND rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 935,595, med ett cirkulerande utbud på 77.78B GRIND. Under de senaste 24 timmarna handlades GRIND mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GRIND med -0.48% under den senaste timmen och -14.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GRIND (GRIND) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 935.60K$ 935.60K $ 935.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 935.60K$ 935.60K $ 935.60K Cirkulationsutbud 77.78B 77.78B 77.78B Totalt utbud 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Det aktuella börsvärdet för GRIND är $ 935.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GRIND är 77.78B, med ett totalt utbud på 77777777777.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 935.60K.