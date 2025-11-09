GRDM Pris idag

Livepriset för GRDM (GRDM) idag är $ 0.01741862, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GRDM till USD är$ 0.01741862 per GRDM.

GRDM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,967,449, med ett cirkulerande utbud på 400.00M GRDM. Under de senaste 24 timmarna handlades GRDM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02841479, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01535586.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GRDM med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GRDM (GRDM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Cirkulationsutbud 400.00M 400.00M 400.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för GRDM är $ 6.97M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GRDM är 400.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.42M.