GPUAI Pris idag

Livepriset för GPUAI (GPUAI) idag är $ 0.00694608, med en förändring på 8.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GPUAI till USD är$ 0.00694608 per GPUAI.

GPUAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 427,053, med ett cirkulerande utbud på 61.50M GPUAI. Under de senaste 24 timmarna handlades GPUAI mellan $ 0.00641873 (lägsta) och $ 0.00707043 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6198, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00437792.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GPUAI med -0.03% under den senaste timmen och -8.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GPUAI (GPUAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 427.05K$ 427.05K $ 427.05K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 694.40K$ 694.40K $ 694.40K Cirkulationsutbud 61.50M 61.50M 61.50M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för GPUAI är $ 427.05K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GPUAI är 61.50M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 694.40K.