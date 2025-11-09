GOTM Pris idag

Livepriset för GOTM (GOTM) idag är $ 0.00212793, med en förändring på 3.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOTM till USD är$ 0.00212793 per GOTM.

GOTM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 362,050, med ett cirkulerande utbud på 170.38M GOTM. Under de senaste 24 timmarna handlades GOTM mellan $ 0.002125 (lägsta) och $ 0.0022292 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00423586, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00202947.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOTM med -1.12% under den senaste timmen och -11.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GOTM (GOTM) Marknadsinformation

GOTM (GOTM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 362.05K
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.10M
Cirkulationsutbud 170.38M
Totalt utbud 987,881,326.1488984

