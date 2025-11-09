Gorilla Pris idag

Livepriset för Gorilla (GORILLA) idag är $ 0.00173271, med en förändring på 17.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GORILLA till USD är$ 0.00173271 per GORILLA.

Gorilla rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,731,924, med ett cirkulerande utbud på 1.00B GORILLA. Under de senaste 24 timmarna handlades GORILLA mellan $ 0.00146805 (lägsta) och $ 0.0018326 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01120028, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0011281.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GORILLA med +0.38% under den senaste timmen och -1.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gorilla (GORILLA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Gorilla är $ 1.73M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GORILLA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.73M.