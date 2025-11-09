goodcryptoX Pris idag

Livepriset för goodcryptoX (GOOD) idag är $ 0.065179, med en förändring på 0.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOOD till USD är$ 0.065179 per GOOD.

goodcryptoX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,381,791, med ett cirkulerande utbud på 21.20M GOOD. Under de senaste 24 timmarna handlades GOOD mellan $ 0.065179 (lägsta) och $ 0.065861 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.186012, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.059693.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOOD med -0.11% under den senaste timmen och -6.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

goodcryptoX (GOOD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 65.17M$ 65.17M $ 65.17M Cirkulationsutbud 21.20M 21.20M 21.20M Totalt utbud 999,918,943.1505398 999,918,943.1505398 999,918,943.1505398

Det aktuella börsvärdet för goodcryptoX är $ 1.38M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOOD är 21.20M, med ett totalt utbud på 999918943.1505398. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 65.17M.