Gomble Pris idag

Livepriset för Gomble (GM) idag är $ 0.00744301, med en förändring på 0.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GM till USD är$ 0.00744301 per GM.

Gomble rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,056,891, med ett cirkulerande utbud på 276.03M GM. Under de senaste 24 timmarna handlades GM mellan $ 0.00741651 (lägsta) och $ 0.00757344 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06274, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00706979.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GM med -0.82% under den senaste timmen och -35.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gomble (GM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M Cirkulationsutbud 276.03M 276.03M 276.03M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

