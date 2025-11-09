GOBL Pris idag

Livepriset för GOBL (GOBL) idag är $ 0.00002082, med en förändring på 0.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOBL till USD är$ 0.00002082 per GOBL.

GOBL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,410.88, med ett cirkulerande utbud på 500.00M GOBL. Under de senaste 24 timmarna handlades GOBL mellan $ 0.00002082 (lägsta) och $ 0.00002098 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00057879, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001996.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOBL med -0.52% under den senaste timmen och -17.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GOBL (GOBL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för GOBL är $ 10.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GOBL är 500.00M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.41K.