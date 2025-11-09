GIFT Pris idag

Livepriset för GIFT (GIFT) idag är $ 0.128586, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GIFT till USD är$ 0.128586 per GIFT.

GIFT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 403,782, med ett cirkulerande utbud på 3.14M GIFT. Under de senaste 24 timmarna handlades GIFT mellan $ 0.128525 (lägsta) och $ 0.128607 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.140837, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.118325.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GIFT med -0.00% under den senaste timmen och -0.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GIFT (GIFT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 403.78K$ 403.78K $ 403.78K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 403.78K$ 403.78K $ 403.78K Cirkulationsutbud 3.14M 3.14M 3.14M Totalt utbud 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Det aktuella börsvärdet för GIFT är $ 403.78K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GIFT är 3.14M, med ett totalt utbud på 3140135.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 403.78K.