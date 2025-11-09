Genopets Pris idag

Livepriset för Genopets (GENE) idag är $ 0.00688168, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GENE till USD är$ 0.00688168 per GENE.

Genopets rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 589,095, med ett cirkulerande utbud på 85.60M GENE. Under de senaste 24 timmarna handlades GENE mellan $ 0.00667923 (lägsta) och $ 0.00691556 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 37.83, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00512048.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GENE med -0.04% under den senaste timmen och +3.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Genopets (GENE) Marknadsinformation

