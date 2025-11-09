Gemo Pris idag

Livepriset för Gemo (GEMO) idag är $ 0.00058772, med en förändring på 2.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GEMO till USD är$ 0.00058772 per GEMO.

Gemo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 584,707, med ett cirkulerande utbud på 999.96M GEMO. Under de senaste 24 timmarna handlades GEMO mellan $ 0.00058288 (lägsta) och $ 0.00061959 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00097812, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00054608.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GEMO med -0.37% under den senaste timmen och -15.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Gemo (GEMO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 584.71K$ 584.71K $ 584.71K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 584.71K$ 584.71K $ 584.71K Cirkulationsutbud 999.96M 999.96M 999.96M Totalt utbud 999,964,985.272976 999,964,985.272976 999,964,985.272976

