fxhash Pris idag

Livepriset för fxhash (FXH) idag är $ 0.00371141, med en förändring på 1.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FXH till USD är$ 0.00371141 per FXH.

fxhash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,929,932, med ett cirkulerande utbud på 520.00M FXH. Under de senaste 24 timmarna handlades FXH mellan $ 0.00369799 (lägsta) och $ 0.00385263 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03486908, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00340136.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FXH med +0.15% under den senaste timmen och -31.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

fxhash (FXH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Cirkulationsutbud 520.00M 520.00M 520.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för fxhash är $ 1.93M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FXH är 520.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.71M.