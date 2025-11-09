FUSION Pris idag

Livepriset för FUSION (FSN) idag är $ 0.00621937, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FSN till USD är$ 0.00621937 per FSN.

FUSION rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 486,571, med ett cirkulerande utbud på 78.23M FSN. Under de senaste 24 timmarna handlades FSN mellan $ 0.00614234 (lägsta) och $ 0.00635153 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 9.76, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FSN med -0.48% under den senaste timmen och -18.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FUSION (FSN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 486.57K$ 486.57K $ 486.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 489.88K$ 489.88K $ 489.88K Cirkulationsutbud 78.23M 78.23M 78.23M Totalt utbud 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Det aktuella börsvärdet för FUSION är $ 486.57K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FSN är 78.23M, med ett totalt utbud på 78766088.125. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 489.88K.