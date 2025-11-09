FUSIO Pris idag

Livepriset för FUSIO (FUSIO) idag är $ 0.00116012, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FUSIO till USD är$ 0.00116012 per FUSIO.

FUSIO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 233,300, med ett cirkulerande utbud på 201.10M FUSIO. Under de senaste 24 timmarna handlades FUSIO mellan $ 0.00115589 (lägsta) och $ 0.00116764 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00609484, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00115589.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FUSIO med -- under den senaste timmen och -35.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FUSIO (FUSIO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 233.30K$ 233.30K $ 233.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Cirkulationsutbud 201.10M 201.10M 201.10M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FUSIO är $ 233.30K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FUSIO är 201.10M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.16M.