Furucombo Pris idag

Livepriset för Furucombo (COMBO) idag är --, med en förändring på 1.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COMBO till USD är-- per COMBO.

Furucombo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,132, med ett cirkulerande utbud på 48.23M COMBO. Under de senaste 24 timmarna handlades COMBO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.97, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COMBO med -- under den senaste timmen och -11.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Furucombo (COMBO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.13K$ 33.13K $ 33.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 68.69K$ 68.69K $ 68.69K Cirkulationsutbud 48.23M 48.23M 48.23M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Furucombo är $ 33.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av COMBO är 48.23M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.69K.