Funless Pris idag

Livepriset för Funless (FUNLESS) idag är --, med en förändring på 4.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FUNLESS till USD är-- per FUNLESS.

Funless rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 127,739, med ett cirkulerande utbud på 500.00M FUNLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades FUNLESS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FUNLESS med -0.66% under den senaste timmen och -21.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Funless (FUNLESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Totalt utbud 499,997,687.519566 499,997,687.519566 499,997,687.519566

