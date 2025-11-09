FTMTOKEN Pris idag

Livepriset för FTMTOKEN (FTMX) idag är $ 0.055278, med en förändring på 3.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FTMX till USD är$ 0.055278 per FTMX.

FTMTOKEN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,820,003, med ett cirkulerande utbud på 250.00M FTMX. Under de senaste 24 timmarna handlades FTMX mellan $ 0.055075 (lägsta) och $ 0.058023 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.137551, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01575309.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FTMX med -0.18% under den senaste timmen och -9.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FTMTOKEN (FTMX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.82M$ 13.82M $ 13.82M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.93M$ 35.93M $ 35.93M Cirkulationsutbud 250.00M 250.00M 250.00M Totalt utbud 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FTMTOKEN är $ 13.82M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FTMX är 250.00M, med ett totalt utbud på 650000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.93M.