BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för FTMTOKEN idag är 0.055278 USD.FTMX börsvärdet är 13,820,003 USD. Följ prisuppdateringar för FTMX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för FTMTOKEN idag är 0.055278 USD.FTMX börsvärdet är 13,820,003 USD. Följ prisuppdateringar för FTMX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FTMX

FTMX prisinformation

Vad är FTMX

FTMX whitepaper

FTMX officiell webbplats

FTMX tokenomics

FTMX Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

FTMTOKEN Logotyp

FTMTOKEN Pris (FTMX)

Onoterad

1 FTMX-till-USD pris i realtid:

$0.05528
$0.05528$0.05528
-3.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
FTMTOKEN (FTMX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:55:29 (UTC+8)

FTMTOKEN Pris idag

Livepriset för FTMTOKEN (FTMX) idag är $ 0.055278, med en förändring på 3.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FTMX till USD är$ 0.055278 per FTMX.

FTMTOKEN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,820,003, med ett cirkulerande utbud på 250.00M FTMX. Under de senaste 24 timmarna handlades FTMX mellan $ 0.055075 (lägsta) och $ 0.058023 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.137551, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01575309.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FTMX med -0.18% under den senaste timmen och -9.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FTMTOKEN (FTMX) Marknadsinformation

$ 13.82M
$ 13.82M$ 13.82M

--
----

$ 35.93M
$ 35.93M$ 35.93M

250.00M
250.00M 250.00M

650,000,000.0
650,000,000.0 650,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FTMTOKEN är $ 13.82M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FTMX är 250.00M, med ett totalt utbud på 650000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.93M.

FTMTOKEN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.055075
$ 0.055075$ 0.055075
lägsta under 24-timmar
$ 0.058023
$ 0.058023$ 0.058023
högsta under 24-timmar

$ 0.055075
$ 0.055075$ 0.055075

$ 0.058023
$ 0.058023$ 0.058023

$ 0.137551
$ 0.137551$ 0.137551

$ 0.01575309
$ 0.01575309$ 0.01575309

-0.18%

-3.88%

-9.02%

-9.02%

FTMTOKEN (FTMX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på FTMTOKEN till USD $ -0.002233756903384.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på FTMTOKEN till USD $ -0.0099496198.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på FTMTOKEN till USD $ +0.1258020095.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på FTMTOKEN till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.002233756903384-3.88%
30 dagar$ -0.0099496198-17.99%
60 dagar$ +0.1258020095+227.58%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för FTMTOKEN

FTMTOKEN (FTMX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FTMX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FTMTOKEN (FTMX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på FTMTOKEN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som FTMTOKEN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FTMX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FTMTOKEN Price Prediction.

Vad är FTMTOKEN (FTMX)

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

FTMTOKEN (FTMX) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om FTMTOKEN

Hur mycket kommer 1 FTMTOKEN att vara värd år 2030?
Om FTMTOKEN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FTMTOKEN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:55:29 (UTC+8)

FTMTOKEN (FTMX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om FTMTOKEN

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2962
$0.2962$0.2962

+48.10%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0025000
$0.0025000$0.0025000

+257.14%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004357
$0.00004357$0.00004357

+121.16%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04655
$0.04655$0.04655

+98.84%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002061
$0.000000002061$0.000000002061

+85.50%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0700
$0.0700$0.0700

+40.00%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.