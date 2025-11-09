FTF100 Pris idag

Livepriset för FTF100 (FTF100) idag är $ 0.00008474, med en förändring på 16.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FTF100 till USD är$ 0.00008474 per FTF100.

FTF100 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 84,739, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FTF100. Under de senaste 24 timmarna handlades FTF100 mellan $ 0.00007026 (lägsta) och $ 0.00008671 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0004498, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000497.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FTF100 med -0.09% under den senaste timmen och -19.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FTF100 (FTF100) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 84.74K$ 84.74K $ 84.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 84.74K$ 84.74K $ 84.74K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FTF100 är $ 84.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FTF100 är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 84.74K.