Frost Pris idag

Livepriset för Frost (FROST) idag är --, med en förändring på 12.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FROST till USD är-- per FROST.

Frost rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,836.84, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FROST. Under de senaste 24 timmarna handlades FROST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FROST med +0.26% under den senaste timmen och -50.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Frost (FROST) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Frost är $ 7.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FROST är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.84K.