Freya Protocol Pris idag

Livepriset för Freya Protocol (FREYA) idag är $ 0.00947759, med en förändring på 3.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FREYA till USD är$ 0.00947759 per FREYA.

Freya Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,744,795, med ett cirkulerande utbud på 500.31M FREYA. Under de senaste 24 timmarna handlades FREYA mellan $ 0.00902331 (lägsta) och $ 0.00993253 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04563979, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FREYA med -1.69% under den senaste timmen och -12.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Freya Protocol (FREYA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.74M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.20M Cirkulationsutbud 500.31M Totalt utbud 548,599,973.8588991

