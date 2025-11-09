Foundry Pris idag

Livepriset för Foundry (FDRY) idag är --, med en förändring på 9.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FDRY till USD är-- per FDRY.

Foundry rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 674,536, med ett cirkulerande utbud på 999.98M FDRY. Under de senaste 24 timmarna handlades FDRY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00188783, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FDRY med -0.41% under den senaste timmen och -31.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Foundry (FDRY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 674.54K$ 674.54K $ 674.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 674.54K$ 674.54K $ 674.54K Cirkulationsutbud 999.98M 999.98M 999.98M Totalt utbud 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

