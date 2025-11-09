Forg Pris idag

Livepriset för Forg (FORG) idag är --, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FORG till USD är-- per FORG.

Forg rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 130,821, med ett cirkulerande utbud på 420.69B FORG. Under de senaste 24 timmarna handlades FORG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FORG med 0.00% under den senaste timmen och -21.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Forg (FORG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 130.82K$ 130.82K $ 130.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 130.82K$ 130.82K $ 130.82K Cirkulationsutbud 420.69B 420.69B 420.69B Totalt utbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

