FLIP Pris idag

Livepriset för FLIP (FLIP) idag är $ 0.00044857, med en förändring på 3.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLIP till USD är$ 0.00044857 per FLIP.

FLIP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 448,785, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FLIP. Under de senaste 24 timmarna handlades FLIP mellan $ 0.00044066 (lägsta) och $ 0.00047252 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00424548, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000707.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLIP med -0.06% under den senaste timmen och -30.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FLIP (FLIP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 448.79K$ 448.79K $ 448.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 448.79K$ 448.79K $ 448.79K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

