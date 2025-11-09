Livepriset för FLIP idag är 0.00044857 USD.FLIP börsvärdet är 448,785 USD. Följ prisuppdateringar för FLIP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för FLIP idag är 0.00044857 USD.FLIP börsvärdet är 448,785 USD. Följ prisuppdateringar för FLIP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för FLIP (FLIP) idag är $ 0.00044857, med en förändring på 3.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLIP till USD är$ 0.00044857 per FLIP.
FLIP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 448,785, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FLIP. Under de senaste 24 timmarna handlades FLIP mellan $ 0.00044066 (lägsta) och $ 0.00047252 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00424548, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000707.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FLIP med -0.06% under den senaste timmen och -30.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
FLIP (FLIP) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för FLIP är $ 448.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FLIP är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 448.79K.
FLIP Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
-0.06%
-3.46%
-30.98%
-30.98%
FLIP (FLIP) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på FLIP till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på FLIP till USD $ -0.0003254736. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på FLIP till USD $ +0.0002028990. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på FLIP till USD $ +0.00008071725458074227.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-3.46%
30 dagar
$ -0.0003254736
-72.55%
60 dagar
$ +0.0002028990
+45.23%
90 dagar
$ +0.00008071725458074227
+21.94%
Prisförutsägelse för FLIP
FLIP (FLIP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLIP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FLIP (FLIP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på FLIP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som FLIP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLIP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FLIP Price Prediction.
Vad är FLIP (FLIP)
$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.
What you can do on FLIPgo:
- Stream or watch live content
- Earn, tip, spend, and trade tokens
- View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
- Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
- Create public vaults and showcase your strategy on-stream
- Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
- Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
- Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life
Om FLIP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FLIP-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar FLIP idag?
Priset för FLIP är idag $ 0.00044857. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är FLIP fortfarande en bra investering?
FLIP förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FLIP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för FLIP?
FLIP till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på FLIP?
Livepriset för FLIP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för FLIP i den valuta du föredrar, besök FLIP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för FLIP?
Priset på FLIP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FLIP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FLIP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om FLIPs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer FLIP-priset att stiga i år?
FLIP priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för FLIP (FLIP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:54:36 (UTC+8)
