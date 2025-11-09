Finger Monkey Pris idag

Livepriset för Finger Monkey (FM) idag är --, med en förändring på 5.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FM till USD är-- per FM.

Finger Monkey rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,156, med ett cirkulerande utbud på 960.00M FM. Under de senaste 24 timmarna handlades FM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FM med +0.27% under den senaste timmen och +15.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Finger Monkey (FM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.09K$ 36.09K $ 36.09K Cirkulationsutbud 960.00M 960.00M 960.00M Totalt utbud 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

Det aktuella börsvärdet för Finger Monkey är $ 35.16K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FM är 960.00M, med ett totalt utbud på 985587307.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 36.09K.