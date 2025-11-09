FEAR Pris idag

Livepriset för FEAR (FEAR) idag är $ 0.00714073, med en förändring på 2.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FEAR till USD är$ 0.00714073 per FEAR.

FEAR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 126,501, med ett cirkulerande utbud på 17.72M FEAR. Under de senaste 24 timmarna handlades FEAR mellan $ 0.0069461 (lägsta) och $ 0.00794536 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.88, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00629862.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FEAR med -0.85% under den senaste timmen och -8.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FEAR (FEAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 126.50K$ 126.50K $ 126.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 298.05K$ 298.05K $ 298.05K Cirkulationsutbud 17.72M 17.72M 17.72M Totalt utbud 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

