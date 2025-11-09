Farcats Pris idag

Livepriset för Farcats (FARCATS) idag är --, med en förändring på 8.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FARCATS till USD är-- per FARCATS.

Farcats rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 352,367, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FARCATS. Under de senaste 24 timmarna handlades FARCATS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0010799, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FARCATS med -5.90% under den senaste timmen och -14.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Farcats (FARCATS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 352.37K$ 352.37K $ 352.37K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 352.37K$ 352.37K $ 352.37K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

