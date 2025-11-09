Exim Pris idag

Livepriset för Exim (EXIM) idag är $ 0.084933, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EXIM till USD är$ 0.084933 per EXIM.

Exim rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 115,001, med ett cirkulerande utbud på 1.35M EXIM. Under de senaste 24 timmarna handlades EXIM mellan $ 0.084857 (lägsta) och $ 0.085605 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.125048, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.06399.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EXIM med -0.04% under den senaste timmen och -13.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Exim (EXIM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 115.00K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.08M Cirkulationsutbud 1.35M Totalt utbud 224,763,629.073

Det aktuella börsvärdet för Exim är $ 115.00K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EXIM är 1.35M, med ett totalt utbud på 224763629.073. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.08M.