Evolve PRO Pris idag

Livepriset för Evolve PRO (EVOP) idag är $ 0.0384927, med en förändring på 0.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EVOP till USD är$ 0.0384927 per EVOP.

Evolve PRO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,923,338, med ett cirkulerande utbud på 50.00M EVOP. Under de senaste 24 timmarna handlades EVOP mellan $ 0.03834262 (lägsta) och $ 0.04002615 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.074445, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0031876.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EVOP med -0.29% under den senaste timmen och -10.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Evolve PRO (EVOP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Cirkulationsutbud 50.00M 50.00M 50.00M Totalt utbud 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

