EONIC (EONIC) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00025291 $ 0.00025291 $ 0.00025291 lägsta under 24-timmar $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00025291$ 0.00025291 $ 0.00025291 högsta under 24-timmar $ 0.00026756$ 0.00026756 $ 0.00026756 All Time High $ 0.00042902$ 0.00042902 $ 0.00042902 Lägsta pris $ 0.00009587$ 0.00009587 $ 0.00009587 Prisförändring (1H) -0.05% Prisändring (1D) -0.91% Prisändring (7D) -7.11% Prisändring (7D) -7.11%

EONIC (EONIC) priset i realtid är $0.00025731. Under de senaste 24 timmarna har EONIC handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00025291 och en högsta nivå på $ 0.00026756, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. EONICs högsta pris genom tiderna är $ 0.00042902, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00009587.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har EONIC förändrats med -0.05% under den senaste timmen, -0.91% under 24 timmar och -7.11% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

EONIC (EONIC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 247.82K$ 247.82K $ 247.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 247.82K$ 247.82K $ 247.82K Cirkulationsutbud 963.15M 963.15M 963.15M Totalt utbud 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

Det aktuella börsvärdet för EONIC är $ 247.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EONIC är 963.15M, med ett totalt utbud på 963149182.007996. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 247.82K.