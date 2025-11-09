END Pris idag

Livepriset för END (END) idag är $ 0.00617789, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för END till USD är$ 0.00617789 per END.

END rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 747,242, med ett cirkulerande utbud på 120.81M END. Under de senaste 24 timmarna handlades END mellan $ 0.00606214 (lägsta) och $ 0.00625601 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.087624, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00383942.

I kortsiktigt resultat, rörde sig END med -1.21% under den senaste timmen och -14.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

END (END) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 747.24K$ 747.24K $ 747.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Cirkulationsutbud 120.81M 120.81M 120.81M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för END är $ 747.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av END är 120.81M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.09M.