ELLA Pris idag

Livepriset för ELLA (ELLA) idag är $ 0.00104792, med en förändring på 0.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELLA till USD är$ 0.00104792 per ELLA.

ELLA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,047,957, med ett cirkulerande utbud på 999.96M ELLA. Under de senaste 24 timmarna handlades ELLA mellan $ 0.00104294 (lägsta) och $ 0.0011012 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00136588, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00013543.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELLA med -0.94% under den senaste timmen och -16.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ELLA (ELLA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Cirkulationsutbud 999.96M 999.96M 999.96M Totalt utbud 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

