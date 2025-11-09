Eli5a Pris idag

Livepriset för Eli5a (ELI5A) idag är $ 0.02329676, med en förändring på 1.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELI5A till USD är$ 0.02329676 per ELI5A.

Eli5a rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 464,281, med ett cirkulerande utbud på 19.93M ELI5A. Under de senaste 24 timmarna handlades ELI5A mellan $ 0.02263481 (lägsta) och $ 0.02352165 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03709928, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00431141.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELI5A med -0.50% under den senaste timmen och -17.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Eli5a (ELI5A) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 464.28K$ 464.28K $ 464.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 489.23K$ 489.23K $ 489.23K Cirkulationsutbud 19.93M 19.93M 19.93M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

