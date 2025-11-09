BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Eli5a idag är 0.02329676 USD.ELI5A börsvärdet är 464,281 USD. Följ prisuppdateringar för ELI5A till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Eli5a idag är 0.02329676 USD.ELI5A börsvärdet är 464,281 USD. Följ prisuppdateringar för ELI5A till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ELI5A

ELI5A prisinformation

Vad är ELI5A

ELI5A officiell webbplats

ELI5A tokenomics

ELI5A Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Eli5a Logotyp

Eli5a Pris (ELI5A)

Onoterad

1 ELI5A-till-USD pris i realtid:

$0.02329676
$0.02329676$0.02329676
+1.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Eli5a (ELI5A) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:22:32 (UTC+8)

Eli5a Pris idag

Livepriset för Eli5a (ELI5A) idag är $ 0.02329676, med en förändring på 1.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELI5A till USD är$ 0.02329676 per ELI5A.

Eli5a rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 464,281, med ett cirkulerande utbud på 19.93M ELI5A. Under de senaste 24 timmarna handlades ELI5A mellan $ 0.02263481 (lägsta) och $ 0.02352165 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03709928, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00431141.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELI5A med -0.50% under den senaste timmen och -17.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Eli5a (ELI5A) Marknadsinformation

$ 464.28K
$ 464.28K$ 464.28K

--
----

$ 489.23K
$ 489.23K$ 489.23K

19.93M
19.93M 19.93M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Eli5a är $ 464.28K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ELI5A är 19.93M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 489.23K.

Eli5a Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02263481
$ 0.02263481$ 0.02263481
lägsta under 24-timmar
$ 0.02352165
$ 0.02352165$ 0.02352165
högsta under 24-timmar

$ 0.02263481
$ 0.02263481$ 0.02263481

$ 0.02352165
$ 0.02352165$ 0.02352165

$ 0.03709928
$ 0.03709928$ 0.03709928

$ 0.00431141
$ 0.00431141$ 0.00431141

-0.50%

+1.39%

-17.52%

-17.52%

Eli5a (ELI5A) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Eli5a till USD $ +0.0003202.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Eli5a till USD $ +0.0275463546.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Eli5a till USD $ +0.0063569845.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Eli5a till USD $ +0.015959175552818148.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0003202+1.39%
30 dagar$ +0.0275463546+118.24%
60 dagar$ +0.0063569845+27.29%
90 dagar$ +0.015959175552818148+217.50%

Prisförutsägelse för Eli5a

Eli5a (ELI5A) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ELI5A $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Eli5a (ELI5A) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Eli5a potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Eli5a kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ELI5A prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Eli5a Price Prediction.

Vad är Eli5a (ELI5A)

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Eli5a (ELI5A) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Eli5a

Hur mycket kommer 1 Eli5a att vara värd år 2030?
Om Eli5a skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Eli5a-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:22:32 (UTC+8)

Eli5a (ELI5A) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Eli5a

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2978
$0.2978$0.2978

+48.90%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1100
$0.1100$0.1100

+120.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0026714
$0.0026714$0.0026714

+281.62%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1100
$0.1100$0.1100

+120.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004613
$0.00004613$0.00004613

+134.16%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017519
$0.0000017519$0.0000017519

+139.23%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04839
$0.04839$0.04839

+106.70%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.