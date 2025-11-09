Eigenpie Pris idag

Livepriset för Eigenpie (EGP) idag är $ 0.286103, med en förändring på 1.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EGP till USD är$ 0.286103 per EGP.

Eigenpie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,056,501, med ett cirkulerande utbud på 3.69M EGP. Under de senaste 24 timmarna handlades EGP mellan $ 0.270692 (lägsta) och $ 0.290286 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 9.68, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.212282.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EGP med +0.59% under den senaste timmen och -20.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Eigenpie (EGP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Cirkulationsutbud 3.69M 3.69M 3.69M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

